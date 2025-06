Grandi emozioni in pista. C’è l’Aci Racing Weekend

Rombano i motori e si scalda l’asfalto: da venerdì a domenica l’Autodromo Nazionale di Monza torna protagonista con l’Aci Racing Weekend, l’appuntamento che ogni anno raduna il meglio dei campionati tricolore firmati Aci Sport. In pista si alterneranno quattro delle categorie più spettacolari del motorsport italiano. A inaugurare il weekend sarà la seconda tappa del Campionato Italiano Gt Endurance, la categoria che schiera in griglia le supercar da sogno come Ferrari 296 Gt3, Lamborghini Huracán, Porsche 911 Gt3 e Audi R8 Lms. Emozioni garantite anche nel Tcr Italy, sia in versione sequenziale che Dsg: qui si corre con vetture turismo derivate dalla serie, come Hyundai i30 N, Audi Rs3 Lms, Cupra Leon Competición e Honda Civic Type R. Il campionato è tra i più combattuti e seguiti d’Europa. Spazio anche all’agilità con il Campionato italiano sport Prototipi, monomarca riservato alle Wolf GB08 Thunder. Telai leggeri, aerodinamica evoluta e un sound da competizione pura per le “barchette“ monoposto sul tracciato. Infine, il Formula 4 Italian Championship, la categoria che da anni forma i futuri campioni della Formula 1, con piloti talentuosi di 15-16 anni. È la palestra dove si sono formati talenti come Charles Leclerc e Lando Norris. Novità assoluta di quest’anno, l’arrivo del Kumho Fia Tcr World Tour, il mondiale Turismo che per la prima volta fa tappa all’Autodromo di Monza. In pista i migliori piloti del pianeta Tcr. L’ingresso sarà gratuito per pubblico e paddock. E, ancora, spazio alla Fanzone – attiva sabato e domenica –, con area kids, food truck, zona relax e dj set. Per le persone con disabilità sarà disponibile la sala 112 dell’Hospitality Building e un parcheggio dedicato nei pressi del Monza circuit shop, vicino alla statua di Fangio.

L’accesso sarà garantito da venerdì a domenica (dalle 7 alle 20.30) dai gate A (Vedano al Lambro) e gate B (Santa Maria alle Selve, Biassono). I parcheggi P8 e P9 saranno attivi con tariffe giornaliere (auto 15 euro, moto 5 euro, minibus 30 euro, bus 50 euro), pagabili in loco. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Aci Sport Tv (canale Sky 228) e in streaming sulle pagine ufficiali dei campionati.