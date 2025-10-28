Grandi n. I big al torneo Città di Treia in memoria di Leonori. Finale tra campioni: Di Nicola ha sconfitto Miloro

Ora c’è anche il nome di Giuliano Di Nicola, detentore di titoli nazionali e internazionali, nell’albo d’oro del Trofeo Città di Treia, dedicato al ricordo di Bruno Leonori. Grandi giocatori hanno dato vita alla manifestazione ospitata alla Bocciofila Passo Treia, presieduta da Giammario Balloriani. Si è trattato di una gara individuale riservata soltanto ai top player di categoria A e valida per i punti del ranking nazionale. Insomma, una competizione selezionatissima e di alta qualità che, sotto la direzione di gara di Roberto Lopparelli, ha richiamato a Passo Treia 64 giocatori e un folto pubblico di appassionati.

Di Nicola, in forza alla formazione umbra del S.Angelo Montegrillo, in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 10-6 sul siciliano Gaetano Miloro, il campione d’Europa tesserato con i marchigiani del Castelfidardo. Terzo il primo marchigiano di nascita oltre che di società, ovvero Simone Renzi (Morrovalle) che in semifinale ha ceduto 10-3 a Di Nicola. Quarto l’emiliano, ex campione d’Italia, Davide Truzzi (Sammartinese), sconfitto in semifinale 10-6 da Miloro.