Grandi risultati ai Campionati toscani che si sono svolti a Fucecchio. Sei titoli regionali per gli "Arcieri»

Sei nuovi campioni toscani indoor di tiro con l’arco sono maremmani. La Compagnia Maremmana Arcieri, società di Grosseto, brilla a Fucecchio ai Campionato regionale Indoor Arco Olimpico che si sono svolti nell’ultimo fine settimana: ospiti della Compagnia Arcieri del Poggio, i tiratori biancorossi si sono distinti anche stavolta colorando di biancorosso i podi.

Titolo regionale per Matteo Bilisari nella categoria Senior maschile; titolo regionale per Ilaria Tognozzi nella categoria Juniores femminile; titolo regionale per Mattia Menditto nella categoria Allievi maschile; titolo regionale per la squadra Senior maschile composta da Matteo Bilisari, Cristian Bertoldi e Maurizio Rossi. Secondo posto e medaglia d’argento invece per Alessia Bilisari nella categoria Allievi femminile e Vittoria Capuccini nella categoria Ragazze femminile; medaglia di bronzo e terza piazza per Serena Pepi nella categoria Ragazze femminile. Da segnalare anche il sesto posto di Sara Fruscoloni nella categoria Allievi femminile.

Nella fase a scontri sono saliti sul podio Matteo Bilisari (laureandosi Campione Toscano Assoluto Maschile Indoor 2025) e la squadra maschile composta da Matteo Bilisari, Mattia Menditto e Cristian Bertoldi.

Si tratta dell’ennesima spedizione positiva per la squadra di tiratori biancorossi che negli ultimi anni sta facendo man bassa in giro per la Toscana. Una squadra costruita e cresciuta nel tempo sotto la guida dei tecnici maremmani che anno dopo anno sta ottenendo sempre più riconoscimenti attirando su di sé l’attenzione anche della Federazione che sta chiamando per stage e incontri diversi ragazzi biancorossi. Su tutti Matteo Bilisari, oramai da alcuni anni tiratore di primo livello in Toscana, ma anche in Italia.