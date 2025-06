"Grazie al team: questo è solo l'inizio". Lorenzo Dalla Porta sogna il titolo

Prato, 2 giugno 2025 – “Tante emozioni: da rabbia e frustrazione per la continua sfiga a soddisfazione e leggerezza per un podio che cerchiamo dall’inizio. Grazie al team per il duro lavoro, alla fine siamo stati ripagati. Questo è solo l’inizio”. Sono le parole di un Lorenzo Dalla Porta rinfrancato, a seguito del secondo posto colto in “gara 2” sul tracciato del Mugello nella prova conclusiva del secondo round del Campionato Italiano Velocità.

Il pilota di Montemurlo ha corso il secondo atto animato dalla delusione per il ritiro nel quale è incappato in “gara 1” per un problema alla sua Ducati, che lo ha costretto a ritirarsi dopo una manciata di giri. Il riscatto è arrivato nella corsa domenicale: Dalla Porta ha sfiorato la vittoria, non riuscendo a sopravanzare in volata l'attuale leader iridato Luca Ottaviani. Ma la vista, dal secondo gradino del podio di un circuito che considera "di casa" sin dai tempi della Moto3, è comunque splendida: Lorenzo è attualmente settimo nella graduatoria generale piloti con 38 punti. Ottaviano sta andando in fuga, ma esprimendosi sempre su questi livelli Dalla Porta può davvero continuare a sognare il successo finale. “Ci vediamo a Vallelunga” il messaggio che lo sportivo classe 1997 ha rivolto ai suoi tifosi, indicando la prossima tappa del CIV. E stavolta, dopo aver trovato la quadra con la moto dell'SGM Tecnic Racing Team, punterà al bersaglio grosso.

G.F.