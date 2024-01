Grottazzolina in campo. Oggi la sfida con Ortona

Secondo match consecutivo casalingo per la Yuasa Battery Grottazzolina (in campo oggi alle 18 al Pala Grotta) che vuole continuare a viaggiare in vetta ma per farlo occorre fare grande attenzione alle trappole del calendario. La Sieco Service Ortona, che al momento chiude la classifica con 9 punti in 15 gare giocate insieme a Castellana Grotte, è appunto la classica trappola da evitare e soprattutto da affrontare con la massima attenzione. Nessuno sguardo alla classifica perchè in casa Yuasa sanno benissimo quali sono le insidie nascoste, come sottolinea il vice coach Mattia Minnoni. "La gara di andata fu particolare – spiega Minnoni – avevamo iniziato bene, poi la partita si è innervosita e sia gli avversari che il pubblico si sono accesi per via di qualche episodio. Siamo stati bravi con calma e pazienza a portarla comunque a casa, ma la gara di domenica sarà altrettanto difficile. Nelle ultime settimane loro hanno avuto qualche problema fisico e hanno peccato di continuità, ma hanno una squadra di valore composta da grandi campioni. Non è una partita da prendere sottogamba, tutt’altro". Effettivamente leggendo la rosa a disposizione di lanci, difficile comprendere la posizione attualmente occupata. Il centrale Patriarca, la banda Bertoli, l’opposto Cantagalli (capace nel 2020, proprio con Ortona di mettere a segno 46 punti in un solo match, seconda prestazione di sempre dall’introduzione del rally point system, ndr) sono elementi di altissima A2. Balzano agli occhi poi le 44 primavere di un campionissimo come il cubano Leonel Marshall, che tra Turchia ed Italia ha praticamente vinto di tutto con il club strabiliando sempre per doti atletiche e di salto fuori dal comune, con una elevazione sempre sbalorditiva. In regia salutato da poco Ferrato (passato in A3 a Belluno), gli abruzzesi hanno pescato dal mercato il regista bulgaro Dimitrov, già protagonista in Italia a Taviano nel 2018 e a Perugia come vice De Cecco nel 2018. Parliano di valori assoluti ma soprattutto di esperienza ai massimi livelli che stridono effettivamente con l’ultima posizione attualmente occupata. Evitare passi falsi e passaggi a vuoto è l’imperativo assoluto per Vecchi e compagni.

Roberto Cruciani