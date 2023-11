Gruppo AF Tushe Prato: Rinvio del Match d'Esordio in Serie A2 Femminile

Oggi la Gruppo AF Tushe Prato, dopo una lunghissima attesa, avrebbe dovuto dare il via ufficiale alla propria stagione. Il match d’esordio nel campionato di serie A2 femminile, però, non verrà disputato. La società ha infatti deciso, in questo difficile momento per la nostra provincia, di non intraprendere il viaggio che avrebbe portato la squadra nelle Marche per affrontare il Chiaravalle, chiedendo il rinvio di questa partita, che dunque sarà disputata in data da destinarsi. Della prima giornata del girone C saranno dunque giocate solo queste gare: Euromed Mugello-Camerano e Flavioni Civitavecchia-Conversano. Se non ci saranno problemi nei prossimi giorni per l’utilizzo degli impianti sportivi a Prato, la Gruppo AF Tushe giocherà la sua prima partita di campionato domenica 12 novembre, in casa, contro l’Euromed Mugello. Massimiliano Martini