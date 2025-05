Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco “I.Gasbarri” di Arezzo. Successi nel fine settimana

Arezzo, 29 maggio 2025 – Una fine settimana ricca di soddisfazioni per il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco “I.Gasbarri” di Arezzo, impegnato su due fronti nazionali con ottimi risultati sia nel settore maschile che femminile della ginnastica artistica. A Montevarchi, sabato 24 e domenica 25 maggio, si sono svolte le finali nazionali del Campionato Individuale Gold Allievi, una delle competizioni più prestigiose a livello giovanile. Nella categoria A2, Alessandro Ferrini (classe 2015) ha conquistato una brillante medaglia d'argento grazie a una prova precisa e sicura. Nella categoria A3, Pietro Violetti (classe 2014) ha chiuso al quinto posto, dimostrando grande potenziale e ampi margini di crescita, nonostante qualche piccolo errore esecutivo.

Infine, nella categoria A4, Andrea Giovannini ha ottenuto un piazzamento nei primi dieci, confermando il buon livello complessivo del gruppo. A coronamento di queste prestazioni, tutti e tre gli atleti hanno ottenuto l'accesso ai collegiali estivi della selezione nazionale allievi. A loro si aggiunge anche Filippo Grateni, che, nonostante l'assenza per infortunio, è stato convocato grazie all'eccellente risultato ottenuto nel test nazionale dello scorso dicembre. Merito di questi traguardi va anche alla tecnica Anna Piazza, che con dedizione, rigore e passione ha guidato gli atleti nella preparazione annuale, raccogliendo i frutti di un lavoro attento e costante. Sempre domenica 25 maggio, a Livorno, si è svolta la gara individuale GAF Silver Avanzato, dove le ginnaste del GS VVF Arezzo hanno nuovamente brillato. Viola Campinoti e Martina Nassini hanno chiuso hanno rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre Federica Albiani ha conquistato il primo posto assoluto, salendo sul gradino più alto del podio. Da segnalazione anche il lavoro del tecnico Luca Vasarri, che ha saputo valorizzare al meglio le potenzialità delle giovani atlete.