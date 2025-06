Guelfi Firenze pronti per la semifinale IFL 2025 contro Frogs Legnano

La strada per il tricolore passa da casa. Oggi alle 17,10, i Guelfi Firenze tornano in campo per la semifinale della IFL 2025, pronti a difendere l’imbattibilità stagionale contro la rivelazione Frogs Legnano. Al Guelfi Sport Center si prevede una cornice da grande evento. I viola arrivano all’appuntamento da autentici dominatori del girone B: dieci vittorie su dieci nella regular season, miglior attacco e miglior difesa del campionato. Una fiducia costruita grazie a prestazioni maiuscole su entrambi i lati del campo. A guidare l’armata toscana c’è Andrea Fimiani, quarterback protagonista della miglior stagione in carriera, come confermato dai 15 touchdown segnati e dalle 1308 yard guadagnate su corsa. Al suo fianco brillano import di spessore internazionale come Eystin Salum, Frankie Stola e Colin Schooler, elementi capaci di elevare il livello del gioco in ogni fase. Il primo posto nel girone B ha consentito ai Guelfi di saltare il turno di wild card, ottenendo una settimana preziosa di riposo e preparazione. Discorso diverso per gli avversari: i Frogs Legnano rappresentano la grande sorpresa della stagione, tornati in semifinale a 23 anni dall’ultima apparizione nella massima serie, grazie al talento di Luke Zahradka, quarterback della Nazionale italiana. I Frogs si presentano a Firenze con il ruolo di outsider, ma anche con la leggerezza di chi ha già superato le aspettative e ora insegue un sogno. Il quadro delle semifinali, per la prima volta dopo anni, si presenta quanto mai equilibrato. Per i Guelfi non c’è spazio per passi falsi. In palio c’è un biglietto per la finalissima della IFL 2025, in programma a Toledo, Ohio, il prossimo 28 giugno.

Fabio Ferri