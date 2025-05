Guelfi Firenze vs Aquile Ferrara: Sfida Cruciale per i Playoff IFL 2025

Oggi alle 15 il Guelfi Sport Center di Firenze sarà teatro di una delle partite più calde dell’ottava giornata IFL 2025. I Guelfi Firenze (8-0), dominatori finora della stagione, affrontano le Aquile Ferrara (3-4), in piena rincorsa playoff e reduci da una vittoria dal sapore epico contro i Giaguari Torino. Per gli estensi, questa è molto più di una semplice partita: è una sfida da dentro o fuori, che può segnare il destino della stagione. Lo staff tecnico guidato dall’head coach John Shannon ha preparato con cura ogni aspetto del match, consapevole che a questi livelli i dettagli fanno la differenza. I Guelfi si presenteranno con tutta la loro potenza: un attacco letale, guidato dal tandem Fimiani–Salum, capace di segnare in ogni situazione, e una difesa solida che ha concesso poco o nulla in campionato. Dall’altra parte, però, ci sono Aquile pronte a lottare su ogni centimetro. In dubbio la presenza del QB Aaron Allen, uscito acciaccato nell’ultimo match, ma a dare nuovo slancio all’attacco estense sarà il ritorno di One Williams, pronto a incidere. Con lui, un reparto ricevitori di qualità — Pasquotto, Bindini, Medini e Gardinale — e una difesa sempre più dominante, trascinata da Fantin, Taddia, Safiano, Antolini. Il terreno di gioco — uno dei migliori d’Italia — favorirà le squadre tecniche e veloci, ma Ferrara si presenta preparata, determinata e unita.