Guelfi, ora c’è da fare la storia. Oggi la finale dell’Italian Bowl. Sfida ai Dolphins negli Stati Uniti

Firenze torna a sognare in grande. Oggi, alle 21 italiane, i Guelfi scendono in campo al Glass Bowl Stadium di Toledo, Ohio, per giocarsi il titolo di campioni d’Italia nel XLIV Italian Bowl. Una sfida che vale la storia: la squadra gigliata va a caccia del secondo scudetto dopo quello conquistato nel 2022. Per la seconda volta, la finale del campionato italiano si disputa negli Stati Uniti, nella suggestiva cornice del campus della University of Toledo. La prima volta fu nel 2023, proprio al Glass Bowl: in quell’occasione i Guelfi tornarono a casa sconfitti dai Parma Panthers. Stavolta l’obiettivo è chiaro: cancellare quel ricordo e trasformarlo in una notte da ricordare.

Il cammino verso l’Italian Bowl è stato perfetto. I Guelfi hanno chiuso la regular season del girone B con 10 vittorie su 10, confermandosi anche in semifinale con un netto 35-23 contro i Frogs Legnano. Un percorso immacolato, costruito su un attacco esplosivo e su una difesa che ha saputo rispondere presente. A guidare l’attacco c’è Andrea Fimiani, autore della miglior stagione della sua carriera, ma al suo fianco brillano anche le stelle internazionali Eystin Salum, Frankie Stola e Colin Schooler.

Di fronte ai Guelfi ci saranno i Dolphins Ancona, protagonisti assoluti del girone A, che i marchigiani hanno chiuso con 9 vittorie e una sconfitta. Nella semifinale i Dolphins hanno completato il capolavoro: eliminati i campioni in carica dei Panthers Parma, superati 20-14. Dopo 21 anni di assenza dall’Italian Bowl, i Delfini tornano dunque a contendersi il titolo, guidati dal quarterback statunitense Blake Eaton. In vista della partita il GM dei Guelfi Firenze Edoardo Cammi ha dichiarato: "A fare la differenza sarà chi avrà più fame. Le squadre sono entrambe molto forti. Sulla carta i nostri avversari sono i primi del ranking, ma non importa: la differenza in queste partite la fa sempre chi ha più voglia di vincere".

Fabio Ferri