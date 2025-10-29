Halloween con la palla ovale

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Un pomeriggio di sport, allegria e dolcetti in pieno spirito di Halloween. Domenica 2 novembre il campo sportivo Florio Turrini di Figlne si trasformerà in un grande spazio di festa grazie all’Open Day organizzato dal Valdarno Rugby, un appuntamento pensato per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni, che potranno avvicinarsi al mondo della palla ovale in un contesto ludico e accogliente. L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: da un lato offrire ai più piccoli l’occasione di scoprire uno sport che fa della cooperazione e del rispetto i suoi valori fondamentali, dall’altro regalare a famiglie e bambini un pomeriggio di festa, all’insegna del gioco e della condivisione.

Durante l’Open Day, i partecipanti saranno coinvolti in una serie di attività pensate per stimolare la motricità, la coordinazione e l’agilità, in un clima di divertimento e scoperta. Gli allenatori e gli educatori del Valdarno Rugby accompagneranno i bambini in giochi e percorsi a misura di età, con l’obiettivo di far comprendere come il rugby, fin dalle sue forme più semplici, possa rappresentare una vera scuola di vita. A fare da cornice, non mancherà l’atmosfera tipica di Halloween: travestimenti, decorazioni e naturalmente tanti dolcetti per tutti i partecipanti. La giornata si concluderà con un momento conviviale, pensato per condividere insieme i valori dello sport e dello stare insieme. L’evento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.