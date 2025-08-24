Handball Estense al via: "Partiamo dalle conferme"

La stagione 2025-26 sta iniziando e l’Handball Estense è pronta a cominciare. L’occasione, nel weekend, per fare il punto col ds del club Giacomo Sacco.

"Abbiamo confermato lo staff tecnico e tutta la rosa – spiega Sacco – composta da giocatori tutti provenienti dalle nostre giovanili eccetto Busetti, con noi da diversi anni e ormai uno dei nostri di ’adozione’. Abbiamo il felice ritorno in squadra di Federico Janni, classe 2000, che con la sua grinta ed esperienza è sicuramente una innesto importante nel percorso di crescita dei nostri giovani e nei momenti più intensi delle partite.

Affrontiamo la stagione con entusiasmo e curiosità, sia per la squadra senior, sia per il settore giovanile, che sta finalmente tornando un florido vivaio. Il lavoro dei coach Onelli e Jovovic è straordinario ed incessante, abbiamo continuato a promuovere la pallamano anche durante l’estate, organizzando due allenamenti alla settimana e andando nei campi estivi nei quali ci hanno invitato.

Dal punto di vista tecnico quindi siamo pronti, sicuramente le difficoltà sono maggiori nel lato organizzativo. Non avere ancora a disposizione le palestre e gli orari degli allenamenti per la stagione 2025/26 mette in difficoltà noi e le famiglie dei nostri ragazzi. Capiamo le esigenze nel dover gestire gli impianti delle scuole, per questo abbiamo presentato varie ipotesi e come dicevo prima ci faremo trovare pronti.

Il progetto iniziato l’anno scorso procede e l’inizio è avvincente, anche sul lato delle sponsorizzazioni abbiamo tante conferme dei nostri partner storici e confidiamo di trovare altre nuove collaborazioni in vista della nuova stagione".