Handball Estense protagonista in serie B e con l’under 17

È stato un fine settimana vincente per l’Handball Estense.

In serie B la formazione ferrarese ha superato il Romagna 33-28. Per i ragazzi guidati dal duo Sacco-Chiericatti il risultato non è mai stato in discussione: Ghiglioni e compagni si sono portati in deciso vantaggio fin dai primi minuti di gioco, per poi gestirlo fino alla fine della gara. Diverse le rotazioni in campo che hanno contribuito al positivo risultato finale.

La formazione: Busetti, Chiesa, Romanato, Ghiglioni, Govoni, Macalli, Osti, Ziosi, Bandiera, Campi, Marchi, Turrin, Ghelli, Giudice, Lenzerini.

L’under 17 si è imposta invece nettamente su Carpi (50-15). Per i ragazzi di coach Volpato una bella gara ricca di emozioni in campo e sugli spalti, che ha visto l’esordio sul 40x20 di alcuni ragazzi classe 2010 e 2011 da poco entrati a fare parte della famiglia HBE.

La formazione: Biondi, Soavi, Azzolini, Parpiglia, Rabei, Rizzo, Roncarati, Useche, Vitali, Tornello, Chiavetta, Pardoni, Riboli.