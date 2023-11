Handball Estense sbanca Faenza e si conferma al primo posto

L’Handball Estense vince e convince, in serie B e nelle giovanili. La prima squadra si è imposta a Faenza per 29-38 e si conferma in testa alla classifica.

Dopo un parziale di 7-1 in favore dell’HBE dopo 6 minuti, i ragazzi di coach Sacco si assopiscono per una decina di minuti ed il Faenza infila un parziale di 5-0 portandosi sul 6-7 dopo 20 minuti di gioco. L’HBE non ci sta: Busetti chiude la porta e, con un bel gioco di squadra, vanno a segno Bandiera, Govoni e Ziosi ed a fine primo tempo si va al riposo con il punteggio 15-10 per l’HBE. Nella ripresa Ghiglioni e compagni prendono il largo ed al 20° si raggiunge il massimo vantaggio della gara +13.

La panchina è lunga quest’anno ed il consueto turnover regala minutaggio e gol a tutti gli atleti a referto. Una gara ben giocata con grinta e determinazione in difesa e con più pazienza e precisione in attacco che ha visto, tra gli altri, un Nicola Giudice incunearsi più volte tra le maglie dei faentini regalandoci la gioia del gol.

Cade invece l’under 17, 32-28 sempre a Faenza. Una gara sotto tono per Roncarati e compagni, che ha comunque fatto vedere alcuni spunti positivi, chiaro segnale che il gruppo si sta amalgamando e sta imparando a giocare insieme.