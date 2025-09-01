Handbike: i mondiali in Belgio. Vitelaru: è un argento intriso di amarezza. L’olandese Haenen ha vinto l’oro con lo stesso tempo

Questa volta c’è andata veramente tanto vicino, ma tanto tanto, visto che la classifica della gara dei campionati mondiali di handbike che si sono disputati nei giorni scorsi a Ronse, in Belgio, nel cuore delle Fiandre, recita così: gara in linea di km 46,2 (3 giri di un circuito stradale di km 15,4), prima l’olandese Chantal Haenen in 1h.37’37’’, seconda Ana Maria Vitelaru con il medesimo tempo preciso, terza la tedesca Andrea Heskau, staccatissima in 1h.54’31’’.

Così, per l’atleta di Castelnovo Sotto, dopo il bronzo nella prova a cronometro arriva l’argento in quella in linea, quella che lei predilige perché si possono sviluppare tattiche di gara con lo scontro diretto, nella fattispecie contro questa olandese che ha comunque 14 anni in meno di Ana Maria. Per lei, che da anni gareggia ai massimi livelli mondiali e olimpici nel paraciclismo, dopo essere stata in azzurro anche con la nazionale di basket, è comunque un grande risultato. La medaglia d’oro, il titolo iridato era lì a un battito di ciglio, ma il fotofinish è stato impietoso.