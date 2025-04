HC Bondeno domina Cus Padova: vittoria schiacciante con Lisantti e Lago protagonisti

Una grande prestazione quella di sabato scorso, per l’HC Bondeno, che sul campo di Rovigo ha affrontato e battuto il Cus Padova. Mister Pritoni può contare sulla rosa al completo, con Lago reduce dalla super prestazione del sabato precedente, e con Lisantti in rampa di lancio. Pronti via ed i matildei impongono subito il loro gioco, con pressing alto e azioni veloci. Il centrocampo gira alla perfezione, con Lago a dettare i tempi e i corazzieri Bergamini e Hernandez a recuperare ogni palla vagante.

È bomber Lisantti ad andare in gol dopo pochi minuti, con un bel drive dal limite dell’area. Passano pochi minuti e Lago raddoppia con un bel tiro di rovescio. Nel secondo quarto di gara, dopo un veloce scambio sulla sinistra con Lisantti, è Succi a segnare la sua prima marcatura. Dalla metà del secondo quarto al termine del terzo quarto di gioco è il Cus Padova a rialzare la testa, con diversi corner corto conquistati. Prima è Muzzioli a salvare sulla riga, poi ci pensa Calzolari, con due belle parate, che mantengono il punteggio al sicuro. Nell’ultimo quarto di gara, ancora Lago e Lisantti vanno a segno, il primo dopo un bello scambio Castaldi-Hernandez, il secondo su corner corto, firmando così il 5-0 su cui si chiude l’incontro. Ottima prestazione di tutta la squadra, su un campo difficile che non permetteva un adeguato controllo della palla. Capitan Muzzioli perfetto nelle chiusure e nelle ripartenze, Succi finalmente in gol con un’azione da applausi. Hussain e Lago con tecnica e classe a centrocampo, Lisantti spietato.