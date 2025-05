HC Bondeno: Successo delle Giovanili e Accesso alle Finali di Giugno

HC Bondeno a tutto gas in un weekend ricco di giovanili. Sabato scorso sono scese in campo le formazioni Under 12 femminile e Under 14 maschile.

Sul campo di Pisa l’appuntamento più atteso, con le ragazze terribili di mister Cotelli che hanno incrociato i bastoni con le padrone di casa del Cus Pisa, in un doppio incontro che ha determinato l’accesso alle finali di giugno. Primo incontro in sordina per capitan Campini & Co, che si sono riscattate alla grande nell’incontro delle 14. A segno, nelle due gare, tutte le giocatrici di movimento, con gol di Giuliano, Ghisellini, Carkaxhia e doppiette di Poletti, Campini, Van Onzenoort e Bux. Con una sconfitta ed una vittoria, forte dei risultati acquisiti in aprile, l’HC Bondeno stacca così il pass per le finali di Mori, da giocare nel weekend del 21/22 giugno. Soddisfatta mister Cotelli, che ha visto un’ulteriore crescita del gruppo, un buon affiatamento e la maturità delle atlete più esperte nell’aiutare le più piccoline, nel raggiungimento di un risultato di gruppo molto importante. Per il secondo anno consecutivo l’HC Bondeno può giocare la finale femminile, quest’anno affiancata anche dalla maschile di mister Ghisellini.

Sabato è scesa in campo anche la formazione Under 14 maschile di mister Ghisellini, che ha affrontato in trasferta il Camelot sul campo di Grantorto, in un doppio incontro serale. Due sconfitte di misura hanno lasciato comunque buoni segnali. Rete di Mazzoni nel 3-1 subito nel primo incontro, reti ancora di Mazzoni e di Pazzi nel 3-2 subito nel secondo incontro. Da segnalare la grande prestazione offerta dal giovanissimo portiere Salani, autore di alcune belle parate, di cui una magnifica in tuffo plastico.

Nella giornata di domenica è stato il campo “Giatti” a far da cornice all’hockey giocato. Durante la giornata, è scesa in campo la formazione Under 14 femminile di mister Pazzi e Hussain, e in contemporanea durante tutta la giornata si è svolto il torneo promozionale Under 8/10/12 che tutti gli anni vede sfidarsi e divertirsi tanti bambini da tutto il nord Italia. Per quanto riguarda le ragazze Under 14, grandissima prova di tutta la squadra, che ha vinto entrambi gli incontri rispettivamente per 7-5 e 10-4.