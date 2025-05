HC Bondeno trionfa in casa: vittoria schiacciante nella sesta giornata di Serie A1

Ancora una grande gara per l’HC Bondeno, nella partita di sabato scorso, giocata sul campo “Giatti” di Bondeno, che ha coinciso con la sesta giornata del campionato nazionale di serie A1. Mister Pritoni, privo di Bedani per impegni lavorativi, convoca il giovanissimo Orsini e può contare inoltre sull’esperienza del recuperato Nizzi. Dopo alcuni minuti di studio, il Bondeno prende campo e in un’azione sulla sinistra si infortuna subito l’argentino Zyla, che non scenderà più in campo. Passano pochi minuti e Succi apre le marcature con un bellissimo gol di reverse. Bella tutta l’azione del gol, che nasce da una bella parata di Calzolari, una grande difesa di Muzzioli ed un assist al bacio di Lago. Nel secondo quarto di gara, su grande imbeccata di Hussain, oggi in versione “professore”, è Lisantti che non si lascia pregare, e segna il 2-0, con un gol fotocopia al precedente.

Dopo la pausa lunga, ancora Succi, su assist di Costanzelli, segna il 3-0 e la personale doppietta. L’HC Riva trova, su corner corto, il gol che potrebbe riaprire le sorti del match, ma è Lago, a pochi minuti dal termine del terzo quarto, a segnare il 4-1, con un rovescio di prepotenza che si insacca sotto la traversa. Nell’ultima frazione dopo alcuni corner corto rivani ben controllati da Calzolari, alcuni contropiedi potrebbero arrotondare il risultato. È Muzzioli a centrare il sigillo personale e quanta rete matildea, poi non entrano di nulla le conclusioni di Panicali, Costanzelli e Lisantti. Ottima partita dei bondesani, che hanno dato una vera e propria prova di compattezza e maturità. Difesa ben diretta da Muzzioli, che interpreta il ruolo di centrale con la stessa maestria che ha nell’indoor, Hussain e Lago di gran classe a centrocampo, affiancati da Hernandez vero mastino. Succi e Merighi in grandissima forma. Per l’HC Bondeno il prossimo impegno di campionato coinciderà con la trasferta a Genova, dove oggi incontrerà l’HC Superba, attuale terza forza del campionato.

Sul fronte giovanili, Bondeno è scesa in campo nella giornata di domenica con la Under20, impegnata sul campo di casa con l’HC Villafranca e con la Under14. Ottima la prova degli juniores di coach Pritoni, che hanno dato continuità alla striscia positiva iniziata a marzo. Iniziale vantaggio matildeo nel primo tempo con gol di capitan Calzolari, poi pareggiato dai veronesi. Il match terminerà poi sul 4-4. Per quanto riguarda i più giovani, nel primo incontro sostanziale equilibrio fino al termine del terzo quarto con il risultato fermo sul 2 a 2, reti di Tassi e Mercurio. Nell’ultimo quarto, complice un po’ di stanchezza, il Riva del Garda allunga fino al 5 a 2 finale.