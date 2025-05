HC Bondeno vince 6-4 contro Cus Padova: tripletta di Succi decisiva

Ultimo impegno stagionale per l’HC Bondeno di mister Pritoni, che sul campo “Giatti” di casa, ha affrontato sabato scorso il Cus Padova, in una sfida che da ormai vent’anni accende stupendi ricordi. L’HC Bondeno parte forte con Lago particolarmente ispirato e va alla conclusione già quattro volte nei primi minuti di gioco con Lisantti, Succi e lo stesso Lago, ma è bravo il portiere avversario a fare buona guardia. Sul primo corner corto patavino, dopo la parata di Calzolari, il più lesto è Faggian, che segna l’1-0 ospite. Pochi minuti dopo è Succi, su assist di Lago, a mettere le cose a posto. Nel secondo quarto di gara Lisantti segna un gol fotocopia al primo e porta in vantaggio i matildei. Passano pochi minuti e Costanzelli offre a Succi una palla su un piatto d’argento, che il capitano biancoazzurro insacca per il 3-1 con cui termina il secondo quarto di gara. Dopo la pausa lunga il Padova trova il pareggio con due belle marcature, ma Lisantti riporta in vantaggio il Bondeno su assist di Bergamini. Si infortuna Calzolari e tra i pali esordisce Severini, subito chiamato al compito più difficile. Sul tiro di rigore di Singh nulla può il giovane matildeo e si è nuovamente sul 4-4. Nell’ultimo quarto di gara, prima Merighi su corner corto, poi Succi in contropiede, mettono la parola fine alla gara per 6-4. Ottima partita di Succi, “man of the match” con una splendida tripletta. Grande gara di Hernandez, che ha chiuso la stagione con prove sempre più significative. Ancora grande partita di Lago, che ha dominato il centrocampo con giocate di grande classe.