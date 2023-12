Arriva il mese di dicembre, e con esso i verdetti dei gironi della prima fase di Coppa Italia di hockey di A2 e B, in cui sono in testa tra le altre la Symbol Amatori e la Pico Mirandola: se per i cittadini ci sono da giocare ancora tre difficili turni per difendere il primato, i ragazzi della Pico concludono la stagione regolare proteggendo un vantaggio di tre punti. Malagoli e compagni saranno impegnati questa sera a Pesaro con l’ultima della classe Amatori, avversaria però che non andrà assolutamente sottovalutata: ai gialloblù basterebbe anche un pareggio, per mettersi al sicuro, da qualsiasi risultato faccia domani la Scandianese, impegnata alle 16.30 sulla pista dell’Amatori Modena. Sempre domani, ma a Novara, scenderà in pista la Symbol Amatori di A2, chiamata a difendere il primato sulla pista di una Azzurra Novara reduce da una pesantissima sconfitta a Correggio, e per questo ancora più pericolosa: è una trasferta decisiva per la squadra di Scutece, che solo vincendo potrà provare a difendere il primato nei successivi due derby, con Scandiano, e poi a Correggio. Fermo il campionato di C di hockey inline, con gli Scomed che torneranno in pista nel prossimo week end.