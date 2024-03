Hockey. A Bondeno riparte la stagione outdoor

Sono passati solo pochi giorni dalla magnifica esperienza dell’EuroChallenge di

Ferrara, che ha visto l’HC Bondeno impegnato sul fronte del campo e della

massiccia organizzazione, e già si riparte ai 100 all’ora in vista della stagione

primaverile. Sul fronte prima squadra, che esordirà in campionato sabato prossimo nel derby con l’HT Bologna, sono iniziati gli allenamenti outdoor già da alcuni giorni. Giovedì scorso, nella amichevole di Reggio Emilia conclusasi per 1-1, mister Pritoni ha potuto vedere un’ottima organizzazione di gioco e soprattutto il ritorno in

campo, ed al gol, di Costanzelli, tornato in campo dopo una piccola pausa autunnale.

Martedì la replica, questa volta al campo Giatti di Bondeno, per la seconda

amichevole pre-season, che vedrà in campo anche Gaston Bosso, classe 1997, neo acquisto matildeo, che farà il suo esordio in maglia biancoazzurra.