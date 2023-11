Hockey a rotelle Coppa Italia Serie B. Pico Mirandola batte l’Amatori e conserva il primo posto

Poche sorprese nell’ultimo finse settimana delle rotelle modenesi. Con la Symbol Amatori che rimane in testa al girone di Coppa Italia pur riposando, è stato l’omologo torneo riservato alla Serie B a catalizzare l’interesse dei tifosi, con la Pico Mirandola che ha conservato il primo posto nel girone, facendo suo il derby con l’Amatori ’B’, Amatori che poi si è rifatta nel recupero domenicale a Pesaro. Sempre domenica, esordio stagionale per la Scomed Bomporto femminile nella fase di qualificazione di Coppa Italia: per le ragazze di Colazzo e Tarantola due severe sconfitte, complice anche l’assenza del portiere Grosso, ma qualche buon segnale in vista dell’inizio di campionato a metà dicembre, dove si spera di far meglio.

Hockey, Coppa Italia Serie A2, 6^G.: Azzurra NO - Seregno 5-4; Scandiano - Correggio 6-2; Riposa: Symbol Amatori MO. Classifica: Symbol Amatori (4) e Scandiano (5) punti 9, Azzurra (5) 7, Correggio (5) 6, Seregno (5) 4.

Coppa Italia Serie B, 8^ G.: Scandianese - Correggio 9-3; Pico Mirandola – Amatori MO 7-4; Riposa: Amatori PS.

Recupero 1^ G.: Amatori PS – Amatori MO 3-5.

Classifica: Pico Mirandola (7) punti 18, Rot. Scandianese (6) 15, Correggio (7) 7, Amatori Modena (6) 6, Amatori PS (6) 1.

Hockey Inline, Coppa Italia Femm.: Scomed Bomporto – Warriors FE 2-8; Warriors – Civitavecchia 1-6; Civitavecchia – Scomed 10-1.

Classifica: Civitavecchia punti 6, Warriors 3, Scomed 0.

Serie C, recupero 1^G: Empoli – Riccione 2-3.

Classifica: Forlì e Riccione punti 6, Empoli, Scomed, Ferrara e Imola 3, Gufi PR e SPV Viareggio (2) 0. Tra parentesi le partite giocate.

r.c.