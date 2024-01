Hockey a rotelle serie B: sabato alle 19 contro Correggio. L’Amatori Pesaro pronta all’esordio

Parte sabato alle 19 al PalaBorgo di Borgo Santa Maria il campionato di serie B dell’Amatori Pesaro hockey a rotelle. L’avversaria di turno è il Correggio. Per Pesaro è l’ottavo anno consecutivo in questa categoria. Nel girone C la favorita è Mirandola che punta a giocarsi la promozione in serie A2 alle finali nazionali in programma a maggio. Ben attrezzate anche Rotellistica Scandianese, Correggio e Modena, Cremona e quindi Pesaro. La formula prevede alla fine del torneo la prima direttamente alle finali e la seconda agli spareggi a 4 con avversarie venete-friulane o piemontesi-lombarde. L’Amatori Pesaro sarà seguita dal giocatore e allenatore Edgar Barberi, con la garanzia del giovane portiere colombiano Juan Giraldo, 22enne al secondo anno in Italia. Tra gli esterni un buon mix di esperti con il modenese Simone Carnevali, il vicentino Zanazzo, il tenace capitano Tony Barberi, il redivivo Jonathan Dal Santo e il difensore Morri. Tra i giovani confermatissimi i 21enni Nicholas Ridolfi e Filippo Roberti, oltre al dinamico 20enne Alessio Urbinati. Inizieranno a "sentire la pista" anche due baby della cantera pesarese: Jordan Boniolo e Gianluca Gasparini.

b.t.