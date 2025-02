Hockey a rotelle. Velocità, talento e contropiede: così l’Amatori piega Correggio

Nella quarta giornata di campionato di serie B di Hockey sui pattini a rotelle, l’Amatori Pesaro batte per 6 a 4 l’Italplastic Correggio e mantiene la terza posizione in classifica. Vantaggio con deviazione di Barberi su un tiro da fuori e seconda rete di Nicholas Ridolfi dopo uno spunto solitario. Terza rete con uno splendido contropiede marchigiano finalizzato con rete al volo di Filippo Roberti. Tutte le azioni correggesi invece si infrangono sul muro eretto dal portiere colombiano Giraldo, estremo pesarese, grande protagonista. Primo tempo 3-0. Nel secondo Pesaro riparte bene e si porta sul 5-0 con altri acuti di Barberi e Roberti. Correggio accorcia sul 5-1 , prima che il veterano Scutece, elemento che ha portato un bagaglio di grande esperienza nei pesaresi, sigilli il 6-1 su rigore. Nell’ultima parte di gara un calo di tensione dell’ Amatori Pesaro permette agli emiliani di segnare 3 reti che portano il risultato finale sul 6-4. Pesaro adesso è atteso da un fine settimana in cui avrà il turno di riposo, prima di rituffarsi in campionato con due anticipi nel weekend del 15 e 16 febbraio , dove affronterà in casa rispettivamente il Modena (sabato 15 febbraio ore 18.30) e il Mirandola (domenica 16 febbraio ore 17 30). I pesaresi adesso si godono il terzo posto in classifica, più consapevoli delle proprie potenzialità, cercando di far tesoro di alcuni errori di gestione ricorrenti nell’ultima parte di gara.

b. t.