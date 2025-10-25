Hockey A1 Forte non sbagliare. C’è il match con il Giovinazzo
Il tecnico Crudeli: "Dai miei giocatori voglio vedere passi in avanti, sia nell’attitudine che sotto il profilo tecnico".
Dimostrare di avere carattere e, al tempo stesso, portare in pista ciò che Roberto Crudeli sta proponendo in allenamento. Il Forte dei Marmi scende a Giovinazzo dove, alle 20, affronterà una squadra che, come i rossoblù fortemarmini, è ancora alla ricerca del primo punto stagionale, ma guai a pensare che la partita sia semplice, anzi. "Il fatto che loro siano ancora fermi a zero punti – premette Crudeli – non deve farci stare sereni. I pugliesi hanno una rosa che può ambire ai playoff". In effetti i biancoverdi hanno sì perso il simbolo Colamaria, Tabarelli e il portiere Veludo, ma attorno a capitan Amato ruotano l’asso portoghese Xavi Cardoso, l’argentino Clavel e il bomber di ritorno, via Cgc Viareggio, Mura oltre al portiere portoghese Guia. Se contro il Valdagno, nonostante la sconfitta per 4-3, c’è stata partita, più criptica la sconfitta di Novara dove, dopo il parziale a favore di 5-4, c’è stato un crollo verticale fino al 9-5 finale. "Voglio vedere dai miei dei passi in avanti, sia sotto il profilo dell’attitudine che sotto quello tecnico – puntualizza ancora Crudeli –. Non possiamo sistematicamente regalare i primi minuti di ambo i tempi ai nostri avversari, cosa che è accaduta sia a Sarzana che in casa col Trissino. Abbiamo fatto molte sedute anche di video per studiarli e per rivedere i nostri errori. Sono fiducioso e curioso. Pretendo la stessa rabbia che abbiamo avuto sabato scorso, quando sotto 2-0 ci siamo portati avanti 3-2". Unico forte dubbio per l’allenatore la presenza di Ballestero. "Il suo recupero – ammette – è molto difficile perché il problema che ha all’addome non è di poco conto".
S. I.
