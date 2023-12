Delicatissimo turno infrasettimanale per la Symbol Amatori Modena, che recupera questa sera alle 20.45 al PalaRoller di Montale, la gara di Coppa Italia di A2 di hockey pista, non disputata su richiesta dell’avversaria Bdl Correggio, che aveva una giocatrice impegnata con la Nazionale Femminile agli Europei. La squadra gialloblù, reduce da una inopportuna sconfitta esterna a Novara, si gioca di fatto una grossa fetta di qualificazione, perché solo con una vittoria la Symbol, oltre a scrollarsi definitivamente di dosso l’avversaria diretta Correggio, potrebbe presentarsi sabato prossimo a Scandiano, per la sfida che deciderà la qualificazione, con due punti di vantaggio sui rossoblù, e quindi con due risultati a disposizione. Grandi novità in arrivo da Mirandola: la Pico sta facendo di tutto per ben figurare nella Coppa Italia di Serie B, dove ha centrato la qualificazione alla seconda fase, in programma domenica prossima: la squadra gialloblù ha ottenuto l’organizzazione del girone a quattro squadre in cui si articolerà la manifestazione, e dove affronterà alle 12 il Viareggio Hockey, per poi eventualmente sfidare la vincente di Castiglione e Molfetta. Ingaggiato l’espero esterno difensivo Matteo Farina (foto).

Hockey, Coppa Italia Serie A2, 8^G.: Scandiano - Azzurra NO 12-1; Symbol Amatori – BDL Correggio stasera; Riposa: Seregno.

Classifica: Scandiano (7) punti 13, Symbol Amatori (6) 12, Azzurra (8) 10, Correggio (6) 9, Seregno (7) 5.

Hockey inline, Serie C, 4^G: Warriors FE - Empoli 4-3; Viareggio - Scomed Bomporto rinviata al 280124; Riccione – Imola 9-1; Forlì - Gufi PR 8-3.

Classifica: Forlì (4) e Riccione (4) punti 12, Warriors (4) 9, Empoli (4) 6, Scomed Bomporto (3) e Imola (4), SPV Viareggio (3) e Gufi PR (4) 0. Tra parentesi le partite giocate.

r.c.