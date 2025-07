Hockey Barozzi approda al Lodi. Comincia una nuova avventura

E’ un Lodi sempre più salmastroso. Alla corte dell’allenatore fortemarmino Gigio Bresciani è infatti approdato anche il portiere viareggino Leonardo Barozzi che, a 38 anni lascia Follonica per accasarsi in Lombardia e scrivere un altro capitolo della sua carriera. E’ stata la stessa società lodigiana a ufficializzare l’acquisto sui propri canali social. E lo fa con toni entusiastici riferendosi al nuovo numero 1 della squadra: "Stiamo parlando di un giocatore che non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Un grande campione – si legge nella nota stampa – che ha scritto pagine importanti dell’hockey italiano, un vincente e un professionista esemplare. Che per un ventennio ha difeso i pali della porta della nazionale italiana di cui è stato a lungo anche capitano e con la quale nel 2014 ad Alcobendas si è laureato campione d’Europa.

Nato a Viareggio il 7 maggio 1987, è cresciuto e si è consacrato come uno dei portieri più forti del panorama europeo con la maglia del Cgc con la quale ha vinto uno scudetto, una coppa Italia e una Supercoppa Italiana e con la quale nelle tante stagioni in bianconero è stato spesso protagonista di grandi duelli play off e non solo proprio con l’Amatori. Nel 2020 poi il trasferimento a Follonica dove è rimasto cinque stagioni confermandosi sempre ad altissimi livelli e vincendo proprio nell’ultima stagione un’altra Supercoppa Italiana. Un numero 1 in tutti i sensi, una garanzia che porterà esperienza, personalità e carisma e che arriva a Lodi con tanto entusiasmo pronto a raccogliere tra i pali giallorossi la pesante eredità lasciata da Valentin Grimalt.