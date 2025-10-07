Hockey Bondeno al tappeto in Coppa Italia. Bologna si conferma leader e si impone per 4-1
Al Barca di Bologna va in scena il quarto match in programma della Coppa Italia per l’HC Bondeno, che fronteggia la capolista HT Bologna ancora a punteggio pieno. L’incontro non parte nei migliori dei modi per l’HC Bondeno, che dopo pochi attimi rimane senza Succi per 5 minuti a causa di una protesta di un compagno di squadra ritenuta evidentemente esagerata da parte del direttore di gara.
La superiorità numerica consente ai padroni di casa di aumentare i giri del motore e di trovare il vantaggio dopo poco dal fischio iniziale. Succi rientra in campo e si iscrive al listino dei marcatori per la quarta gara consecutiva, deviando in rete una traiettoria velenosa.
Al ritorno in campo è però di nuovo l’HT Bologna a trovare la via del gol con un contropiede che sfrutta una palla persa dalla difesa bondenese. Dura comunque poco il parizale di 2-1, infatti sullo scadere della prima mezz’ora di gara il Bologna aumenta il divario segnando su corner corto. Nella seconda frazione il Bondeno aumenta la qualità del gioco, ma Bologna chiude sul 4-1.
