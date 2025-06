Hockey. Bondeno alle finali under 12, l’ultimo atto della stagione

Ultimo weekend di gioco, quello appena passato, per l’HC Bondeno, che sul campo di Mori (Tn), ha visto scendere in campo le formazioni maschili e femminili Under 12, per il Trofeo Nazionale Preagonistico Under 12 maschile e femminile. Nel suggestivo scenario del campo comunale di Mori, incorniciato dai paesaggi del Trentino, tre giornate all’insegna dello sport, della passione e dei valori educativi dell’hockey su prato, con protagoniste le migliori squadre giovanili qualificatesi per la fase finale.

Assieme al Bondeno, a contendersi il trofeo, le squadre maschili Bad Lake (Genova), Cernusco Field Hockey, Scuola Hockey Inder Singh (Bra), HC Riva e CSP San Giorgio e le femminili Sport&Go (Genova), HC Lario, HF Lorenzoni, CUS Padova e UHC Adige. Bondeno è l’unica società presente in campo con entrambe le categorie, a testimonianza di un vivaio solido e ben strutturato, capace di coniugare inclusione, impegno e crescita sportiva.

Ottima la prova dei giovani e delle giovani matildee, che hanno dato filo da torcere a tutte le squadre avversarie, dimostrando grande crescita sotto le impeccabili guide di Cotelli e Pesci per la femminile e da Ghisellini e Guerzoni per la maschile. Al Bad Lake e Cus Padova vanno rispettivamente i trofei maschili e femminili.

Nel pieno rispetto dello spirito promozionale che anima il Trofeo Nazionale Preagonistico, la Federazione Italiana Hockey ha adottato un criterio di premiazione che va oltre la semplice competizione. Solo la prima squadra classificata in ciascun torneo è stata ufficialmente indicata come vincitrice e ha ricevuto la coppa, mentre tutte le altre partecipanti sono state considerate seconde classificate ex aequo. Questa scelta non è casuale, ma fortemente voluta: mira infatti a valorizzare il percorso, l’impegno e l’esperienza sportiva di ogni squadra, premiando non solo i risultati ma anche i valori educativi che questo evento si propone di trasmettere.

Con il Trofeo di Mori si chiude a tutti gli effetti la stagione agonistica in casa Hc Bondeno.