Hockey Bondeno, per l’under 14 maschile si aprono le porte degli spareggi nazionali

Under 14 Bondeno in campo nel weekend hockeystico, con la formazione maschile impegnata a Reggio Emilia e la femminile a Bondeno.

Grande prova dei ragazzi di mister Ghisellini e Guerzoni, che domenica, sul campo neutro di Reggio Emilia, hanno prima stravinto con l’HC Pistoia con il mastodontico risultato di 20-0, per poi vincere nuovamente la difficilissima sfida con i campioni d’Italia uscenti dell’HT Bologna, gara vinta per 2-1. Per capitan Pazzi & C. si aprono ora le porte degli spareggi per l’accesso alle finali nazionali, tanto ambite dalla squadra matildea, sicuramente uscita molto carica da questi incontri di girone.

Prossimo impegno di campionato domenica a Pistoia, dove l’HC Bondeno incrocerà i bastoni con il Città del Tricoloe e con l’HC Pistoia. Doppio incontro anche per le ragazze di Pazzi e Hussain, che hanno doppiamente impattato con le parietà del Cus Padova, 5-5 il primo incontro e 4-4 il secondo. Da sottolineare il bellissimo gol in tuffo della giovanissima Poletti.