Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Hockey Bondeno, per l’under 14 maschile si aprono le porte degli spareggi nazionali

Hockey Bondeno, per l’under 14 maschile si aprono le porte degli spareggi nazionali

Under 14 Bondeno in campo nel weekend hockeystico, con la formazione maschile impegnata a Reggio Emilia e la femminile a...

di STEFANO MANFREDINI
1 novembre 2025
Under 14 Bondeno in campo nel weekend hockeystico, con la formazione maschile impegnata a Reggio Emilia e la femminile a...

Under 14 Bondeno in campo nel weekend hockeystico, con la formazione maschile impegnata a Reggio Emilia e la femminile a...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Under 14 Bondeno in campo nel weekend hockeystico, con la formazione maschile impegnata a Reggio Emilia e la femminile a Bondeno.

Grande prova dei ragazzi di mister Ghisellini e Guerzoni, che domenica, sul campo neutro di Reggio Emilia, hanno prima stravinto con l’HC Pistoia con il mastodontico risultato di 20-0, per poi vincere nuovamente la difficilissima sfida con i campioni d’Italia uscenti dell’HT Bologna, gara vinta per 2-1. Per capitan Pazzi & C. si aprono ora le porte degli spareggi per l’accesso alle finali nazionali, tanto ambite dalla squadra matildea, sicuramente uscita molto carica da questi incontri di girone.

Prossimo impegno di campionato domenica a Pistoia, dove l’HC Bondeno incrocerà i bastoni con il Città del Tricoloe e con l’HC Pistoia. Doppio incontro anche per le ragazze di Pazzi e Hussain, che hanno doppiamente impattato con le parietà del Cus Padova, 5-5 il primo incontro e 4-4 il secondo. Da sottolineare il bellissimo gol in tuffo della giovanissima Poletti.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su