Hockey. Bondeno under 14 sfiora l’accesso alle finali nazionali

Non sono andati come sperati gli spareggi di accesso alle finali, per la formazione under14 di Bondeno di mister Ghisellini, giocati domenica scorsa a Bologna, contro Csp San Giorgio e HC Riva. La partita con il Csp San Giorgio è iniziata subito molto bene perché dopo pochi minuti l’HC Bondeno si trovava in vantaggio per 2-0 con i goal di Mercurio e Borghi. Dopo il 3-1 firmato ancora da capitan Borghi, il San Giorgio nell’ultimo quarto accorciava, trovando il pareggio nei minuti finali. Nella lotteria degli shoot out aveva la meglio la formazione veneta.

La partita con l’HC Riva si è svolta in maniera molto simile alla precedente. I matildei partono forte e dopo pochi minuti si portano sul 2-0 ancora con Mercurio e Borghi su corner corto. Il Riva accorcia subito con un bel diagonale che si insacca al fil di palo. A questo punto blackout totale per i giovani matildei, che smettono di creare gioco e sbagliano alcune buone occasioni: i gardesani in pochi minuti si portano sul 5-2. Nell’ultimo quarto i ragazzi ricominciano a macinare gioco e vanno ancora in goal con Mercurio e Ghisellini con una deviazione, portandosi sul 5-4, ma purtroppo non c’è più tempo e la partita finisce così.

Queste le parole di mister Ghisellini: "Peccato, un po’ di sfortuna e di immaturità hanno fatto da ago della bilancia nei risultati ottenuti. Con un po’ più di convinzione i ragazzi avrebbero potuto raggiungere l’obbiettivo delle finali nazionali".