Hockey. Bondeno, under 21 ok. E sabato inizia l’Elite

E’ stata una domenica molto positiva per l’Under 21 dell’HC Bondeno, che nell’impianto di Pieris ha affrontato in sequenza l’HC Villafranca, l’HT Bologna ed i padroni di casa dell’H Fincantieri.

Con due pareggi, 2 a 2 con il Villafranca e 4 a 4 nel derby con il Bologna, e con un netto successo per 10 a 3 con la Fincantieri, la squadra allenata da Pritoni e

Sgarbi ha espresso un buon livello e soprattutto ha dato prova di grande carattere. Con il solo Simone Calzolari al limite di età per la categoria, e con in campo quasi tutti under 18 e under16, i matildei hanno risposto colpo su colpo a formazioni fisicamente più mature, senza timore reverenziale e con grande

attenzione tattica. Soddisfazione per l’intero staff tecnico, queste le parole di Pritoni a fine giornata: "Come sempre il lavoro paga, e i ragazzi hanno dimostrato

una buona crescita. Si vede il lavoro sulla tecnica che sta svolgendo Luca (Sgarbi ndr) e la crescita caratteriale dei più giovani". Sugli scudi Merighi, autore di diversi gol, e Cristian Bergamini, autore di ottime giocate, impreziosite da un bellissimo gol.

Ora l’HC Bondeno occupa la seconda posizione nella classifica del girone Bb, con in vista la giornata del 10 dicembre, in cui si giocherà un posto alle finali nazionali di categoria.

Questi gli atleti scesi in campo ieri: Calzolari S, Fergnani, Calzolari A, Panicali, Bergamini C, Pisa, Orsini, Zappaterra, Bartneuski, Borgatti, Severini e Merighi.

Ora l’attenzione passa alla prima squadra, che sabato 2 dicembre, al PalaBonini di Bondeno, affronterà da campione in carica le corazzate HC Bra e HP Valchisone nelle prime due gare del massimo campionato italiano, la serie Elite.

La preparazione procede spedita ed i nuovi innesti si stanno amalgamando al gruppo storico e stanno comprendendo i dettami tecnici impartiti dal loro mentore Pritoni. Tartari & C. saranno chiamati al massimo sforzo, ma potranno contare sul pubblico di casa, che sarà sicuramente un valore aggiunto.