Hockey Champions. I rossoblù finiscono in un girone di ferro

Sorteggio di Champions League tutt’altro che agevole per il Forte dei Marmi che, nel gruppo A del tabellone principale della competizione, se la vedrà con le spagnole Barcellona e Liceo la Coruna e con i portoghesi del Barcelos. Esordio il 30 novembre a Barcelos, seguito dalle partite interne con Barcellona (14 dicembre) e Liceo (11 gennaio 2024). Il ritorno inizia a La Coruna (25 gennaio), prosegue a Barcellona (8 febbraio) e si conclude al Palaforte con il Barcelos (29 febbraio). Più abbordabili, almeno sulla carta, i gironi delle altre italiane. B: Benfica e Sporting (Portogallo); Reus e Calafell (Spagna). C: Trissino; Porto e Tomar (Portogallo); Lleida (Spagna). D: Lodi; Oliveirense e Valongo (Portogallo); St Omer (Francia). Le prime due classificate vanno, a marzo, ai quarti di finale (andata e ritorno. Le vincenti alla final four di maggio.