HOCKEy champions league. Sarzana si gioca tutto contro Palafell e Reus

Ci sono due posti a disposizione per l’Europa e l’Hockey Sarzana Gamma Innovation si è ’prenotata’ con entusiasmo e voglia di prendere parte per il secondo anno consecutivo alla Champions League. Dopo aver superato il primo ragguppamento a Igualada i rossoneri oggi e domani si giocano le carte nelle sfide di Calafell sempre in Spagna. Le prime due classificate disputeranno la più importante rassegna hockeistica europea che nella scorsa stagione i sarzanesi disputarono nelle prime otto teste di serie avendo vinto la Coppa Italia. Oggi alle 16 la formazione diretta da Paolo De Rinaldis se la vedrà contro i padroni di casa del Club Pati Calafell e domani ale 13 in chiusura della tre giorni ultimo confronto con il Reus Deportiu Virginas. Sono sedici le squadre che disputeranno questa seconda fase suddivise in quattro gironi con le prime due classificate di ogni girone che verranno promosse alla fase principale a gironi.