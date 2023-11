Hockey Coppa di A2. Il derby a Camaiore. E la Pumas sfida l’altro Sarzana

Penultima giornata di andata per la coppa Italia di serie A2. Nel girone C si giocano stasera alle 20,45 Rotellistica Camaiore-Forte dei Marmi e Pumas-Sarzana, con le formazioni di casa sulla carta favorite contro due seconde squadre; riposa il Cgc Viareggio.

Sulla pista del Pardini Sporting Center la Rotellistica di Alberto Orlandi, dopo il turno di riposo, cerca la terza vittoria per agganciare il Cgc al comando della classifica. Nelle prime partite giocate i bluamaranto hanno impressionato per un settore offensivo spumeggiante in cui spicca l’argentino Alonso (6 reti), ma in cui tutti trovano la via del gol. Dal canto suo il Forte di Roger Molina nell’unica partita disputata (quella interna con la Pumas sarà recuperata martedì 7) pur perdendo di misura contro il Cgc ha evidenziato un collettivo ben amalgamato.

Alla palestra ‘Dorando Pietri’ la Pumas di Mirko Bertolucci cerca la prima vittoria contro un Sarzana che, nonostante buone individualità, appare ancora in fase di rodaggio. I giovanissimi viareggini hanno perso con le due formazioni più accreditate del girone (Cgc e Camaiore) fornendo però prove positive dal punto di vista di gioco e determinazione e stasera potrebbero portare a casa i primi tre punti. Iniziato il campionato femminile. Risultati 1a giornata: Valdagno-R.Scandiano 12-2, Scandianese-Forte 3-2; riposava Matera. Coppa Italia serie B girone F, 2a giornata: Forte-Camaiore 7-7;, Spv-Cgc 9-4. Classifica: Forte e Camaiore 4; Spv 3; Cgc 0. 3a giornata: Forte-Spv, Cgc-Camaiore.

In serie A1 stasera si gioca l’ennesima giornata incompleta, la 6a: Giovinazzo-Follonica, Grosseto-Monza, Sandrigo-Vercelli, Lodi-Montebello. Domani alle 18 Trissino-Breganze. Mercoledì 8 Forte-Valdagno e Bassano-Sarzana. G.A.