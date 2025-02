Hockey, Coppa Italia A2. Amatori, sfuma anche la finale. Ai supplementari vince Thiene

amatori modena

3

hockey thiene

6

AMATORI MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Pochettino, Barbieri E., Vaccari M.; all.: Crudeli.

HOCKEY THIENE: Comin, Stivanello, Luotti, Mandarini, Rigo, Poli, Ballardin, Conzato, Zanini, Dal Prà; all.: Retis.

Arbitro: Marcolin D. (Lusiana/VI).

Note: Espulsi: Poli, per due minuti.

Marcatori: 1° tempo Luotti al 4’52", Poli al 13’39", Luotti al 15’34"; 2° tempo Ehimi al 4’12" e al 9’32, Pochettino al 19’25"; 1° suppl. Poli al 4’26"; 2° suppl. Luotti al 3’44" e 4’43".

In una stagione sempre più disgraziata per l’Amatori, sfuma anche l’obiettivo della finale di Coppa Italia di A2, a cui approda un Thiene concreto e capace di sfruttare appieno i troppi errori difensivi dei gialloblù di casa, in grado comunque di portare la gara ai supplementari con un secondo tempo tutto cuore, dopo un primo tempo da incubo, chiuso sotto 0-3. Come già l’anno scorso con Matera però, l’overtime si rivela fatale per i modenesi, severamente puniti ancora da una difesa troppo ballerina, troppo spesso compensata da un Moncalieri stratosferico, che ha resistito fino a quando a potuto alle folate in attacco dei vicentini. Chiuso il primo supplementare avanti di uno con l’ex Poli, nel secondo gli ospiti non hanno difficoltà a tenere a bada gli attaccanti di casa, decisamente poco incisivi, e poco lucidi per andare a sfruttare alcuni dei troppi errori difensivi dei gialloblù, e portare a casa una meritata qualificazione alla finale, che Thiene disputerà contro la vincente di Camaiore – Matera, giocata in serata.