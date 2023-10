Hockey: coppa Italia di serie A2. Cgc vince a valanga: "Stiamo facendo bene»

Tutto facile per il Cgc a Sarzana. Contro i liguri, allenati dall’ex Sergio Festa, i bianconeri centrano la terza vittoria (13-4, primo tempo 8-2) guidano a punteggio pieno il girone C. Sblocca Puccinelli dopo meno di 2’, raddoppia Rosi dopo meno di 5’ e partita subito in discesa, anche se combattuta con ben 6 cartellini blu (tre per parte) e 5 tiri piazzati (4 per i liguri di cui 1 trasformato). Nel tabellino dei marcatori viareggini Muglia (4; miglior realizzatore del girone con 8 centri), Rosi (3), Puccinelli, D’Anna e Raffaelli (2). "Abbiamo fatto quello che mi aspettavo – dice il tecnico Biancucci – e i risultati si sono visti, pur tenendo contro che si trattava di un banco di prova meno importante rispetto ai precedenti avversari contro i quali ci eravamo misurati. La partita si è subito messa in discesa e l’abbiamo gestita come dovevamo. Sono contento di aver avuto la possibilità di far giocare tutti e una nota per Torre che ha sostituito Gomez per espulsione a metà del primo tempo e si è comportato molto bene fino alla fine". Nel girone C della coppa di A2 riposava la Rotellistica Camaiore; rinviata al 7 novembre Forte-Pumas.

Classifica: Cgc 9; Camaiore 6; Pumas, Forte e Sarzana 0. Sabato prossimo, pare senza posticipi, anticipi o rinvii, si gioca la quarta giornata con Camaiore-Forte e Pumas-Sarzana; riposa il Cgc che sette giorni dopo, nell’ultima di andata, se la vedrà contro la Rotellistica Camaiore di Alberto Orlandi.

G.A.