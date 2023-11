Hockey coppa italia di serie A2: il dopo derby cgc-Pumas. Biancucci: "Finalmente ho visto dei progressi». Bertolucci: "Abbiamo giocato alla pari»

Con la Rotellistica Camaiore in testa a punteggio pieno, nella sesta di coppa Italia di A2 c’è stato un bel derby alla palestra ‘Dorando Pietri’ fra le inseguitrici Pumas e Cgc Viareggio. L’hanno spuntata i bianconeri (6-3), che ripartono dopo la sconfitta interna con la capolista, ma la Pumas esce a testa alta. Queste le parole di Raffaele Biancucci, allenatore del Cgc: "Finalmente ho visto dei miglioramenti e c’è stata quell’inversione di tendenza che ci si aspettava, anche perchè non ero stato soddisfatto di nessuna delle quattro partite che avevamo giocato, neanche delle tre che avevamo vinto. Contro una squadra di grande valore come la Pumas, che ha fatto una partita di alto livello, questa volta siamo stati più bravi: abbiamo gestito bene, con pazienza e intelligenza nel secondo tempo. Si sono visti messaggi positivi per il futuro e sono quindi moderatamente soddisfatto".

Mirko Bertolucci analizza così la prova dei suoi: "Peccato per il risultato finale, abbiamo pagato qualche errore e qualche cartellino di troppo e ingiusto e in queste situazioni certe cose sono decisive. Abbiamo giocato bene e a tratti nel primo tempo siamo stati anche superiori, purtroppo senza sfruttare alcune occasioni. Nel secondo siamo passati dal possibile 3-4 con un rigore per noi a due espulsioni, a subire il 2-5 e a un’ulteriore inferiorità numerica. Ci abbiamo provato più col cuore che con la testa e abbiamo segnato il 3-5 prima di subire l’ultima rete. Sono comunque soddisfatto, i ragazzi sono in crescita e in questo girone ci stiamo confrontando con squadre di caratura superiore. Aspettiamo i recuperi di Rugani e Poletti per il campionato".

G.A.