Hockey coppa Italia serie A2. C’è il derby viareggino. Camaiore a Sarzana

Inizia il girone di ritorno della coppa Italia di serie A2. Nel gruppo C in programma Pumas-Cgc (palestra ‘Dorando Pietri’ ore 20,45) e Sarzana-Rotellistica Camaiore (domani alle 18). Riposa il Forte dei Marmi. Dopo l’inopinata sconfitta interna contro la Rotellistica camaiore, che ora guida la classifica del girone a punteggio pieno, il Cgc Viareggio affronta la difficile sfida sulla pista della Pumas di Mirko Bertolucci per tornare alla vittoria, ma con la consapevolezza che sarà tutt’altro che facile, sia per il valore della giovane formazione viareggina, sia per le ridotte dimensioni della pista del rione Varignano. Se i padroni di casa non hanno nulla da perdere questi ultimi cercano un riscatto immediato.

Difende il primato domani alle 18 sulla pista del Sarzana fanalino di coda la Rotellistica Camaiore. La squadra di Alberto Orlandi, dopo la prova molto positiva nel derby contro il Cgc, che l’ha portata solitaria in testa al girone, cerca di ripetere sulla piccola pista del Nuovo Mercato la prova dell’andata (10-2). La squadra è in salute e sviluppa un gioco spettacolare in cui tutti sanno trovare la via della rete, anche se le intuizioni dell’ex Sarzana (di A1) Alonso in chiave di assist e di soluzioni personali sono un valore aggiunto.

Riprende domani alle 18 con la 4a giornata la coppa di serie B girone F: Spv-Forte, Camaiore-Cgc. Classifica: Camaiore 7; Forte 4; Spv 3; Cgc 0.

G.A.