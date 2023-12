Hockey coppa Italia serie A2. Riposa la capolista. Il Cgc può raggiungerla

Si gioca stasera l’ottava giornata (terza di ritorno) della coppa Italia di A2 con Pumas Viareggio-Forte (palestra ‘Dorando Pietri’, ore 20,45) e Cgc Viareggio-Sarzana (Palabarsacchi, ore 21); riposa la Rotellistica Camaiore che guida la classifica a punteggio pieno. Contro il fanalino di coda Sarzana, ancora a zero punti, il Cgc punta a replicare il successo dell’andata (13-4) e incamerare altri tre punti che consentirebbero alla squadra di Raffaele Biancuccci, prima del turno di riposo della prossima settimana, di agganciare la capolista. I bianconeri stanno attraversando un buon momento di forma e non possono permettersi distrazioni contro un Sarzana che, seppure dotato di buoni elementi e degno di rispetto, non sembra avere i mezzi per ostacolare la marcia di D’Anna e soci che hanno un Muglia in grande stato di forma, come testimoniato dalle 5 reti segnate nell’ultima giornata (16 in totale). Più insidiosa almeno sulla carta potrebbe essere la gara casalinga della Pumas, contro un Forte dei Marmi che, come i viareggini, ha un’età media bassa. Entrambe le contendenti sono reduci da sconfitte, con la squadra di Mirko Bertolucci che punta a ripetere il successo (3-1) dell’andata per confermarsi al terzo posto. Senza pressioni particolari per nessuna delle due contendenti, dovrebbe venirne fuori una partita interessante.

Coppa Italia serie B girone F: Camaiore-Forte 4-3, Cgc-Spv 2-4 (7a); Forte-Spv 1–6 (recupero 3a).

Classifica: Camaiore 13; Spv 12; Forte 3; Cgc 0.

G.A.