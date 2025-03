Hockey. Crisi Amatori, ko contro Seregno

amatori modena

3

seregno

4

AMATORI MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Pochettino, Barbieri E., Vaccari M.; all.: Crudeli.

SEREGNO 2012: Reggio, Pasquale, Fiazza, Tessarolo, Tremolada L., Vagni, Tremolada M., Lanzani, Chirino Diaz, Damone; all. Giaroni.

Arbitro: Molli L. (Viareggio/LU).

Note: Espulsi: Fiazza per due minuti. Marcatori: 1° tempo Chirino Dia al 1’36", Fiazza al 5’45", Barbieri al 7’02", Ehimi al 21’54" (Rig.); 2° tempo Tremolada M. al 15’03", Rhimi al 16’53", Tremolada M. al 22’13".

roller scandiano

6

pico mirandola

1

SCANDIANO: Vecchi, Busani N., Stefani, Deinite, Rocha, Beato, Barbieri, Herrero, Busani R., Raveggi; all.: Mariotti E..

PICO MIRANDOLA: Potenza, Giannotti, Siberiani, Moschetti, De Stefano Alicia, , Toselli, Santoro, Paltrinieri, De Stefano G., Luppi: all.: Iallacci.

Arbitro: Moretti D. (Follonica/GR).

Note: Espulsi: Paltrinieri per due minuti. Marcatori: 1° tempo Rocha al 7’30", Busani N. al 10’29", Deinite al 18’29", Herrero al 19’31", De Stefano G, al 22’38"; 2° tempo Busani N. al 19’31" e al 23’29" (TD).

MONTALE.

Hockey modenese ormai in pieno dramma, dopo la sconfitta interna dell’Amatori, che subisce per tutta la gara un Seregno concreto, ma non irresistibile, capace però, di sfruttare gli innumerevoli errori difensivi dei gialloblù, sempre più nel pallone, e sempre di più vicini ad una storica, quanto scioccante retrocessione. Per certi aspetti meglio la Pico Mirandola, che perde a Scandiano con un risultato tennistico, ma che nel secondo tempo ha orgogliosamente resistito agli attacchi dei reggiani.