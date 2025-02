Hockey Empoli ai nazionali. Niente medaglie, ma onore

Voglia di migliorarsi, passione infinita ed un forte spirito di squadra sono gli aspetti principali che permettono all’Hockey Empoli di continuare a portare atleti alle manifestazioni nazionali di pattinaggio corsa, nonostante tutti i ragazzi debbano allenarsi su un parcheggio (quello antistante il Pala Aramini) in attesa che venga completata la tanto attesa pista nel nuovo impianto di via Sanzio, accanto al CentroCoop. Sebbene non siano arrivate medaglie la compagine empolese ha vissuto comunque una bellissima esperienza ai recenti campionati tricolore indoor 2025 andati in scena in Abruzzo a Pescara. Tra i più giovani esordio assoluto per Anna Garofalo, Naike Pignataro ed Emma Magnolfi che nella categoria Ragazzi 12 Femminile si sino cimentate nel giro crono ad atleti contrapposti (29esima la prima, 52esima la seconda e 88esima la terza), nell’1,5 giri sprint (81esima Garofalo, 82esima Pignataro e 87esima Magnolfi). Tutte e tre, poi, insieme a Viola Margiotta hanno preso parte alla gara a squadre 9 giri americana, chiusa al 71esimo posto. La stessa Margiotta nella categoria Ragazzi Femminile si è poi piazzata 79esima su 107 atlete nel giro crono e 176esima nell’1,5 giri sprint. Infine, nella categoria Ragazzi maschile Alberto Colella è arrivato 32esimo nell’1,5 giri sprint su 101 partecipanti e 37esimo nei 3000 metri a punti.

Successivamente è toccato a Allievi, Juniores e Senior con il club empolese che è stato rappresentato da Roberta Ciabrelli, Eleonora Bagnoli, Christian Ciampalini, Dario Rossi e Andrea Margiotta. Una manifestazione in cui si sono potuti misurare anche contro campioni europei e mondiali in carica. Grazie alle loro performance l’Hockey Empoli si è classificato al 53esimo posto sulle 90 società partecipanti, mentre i più giovani avevano chiuso 66esimi su 85 società. Tornando ai risultati individuali nel giro crono Allievi maschili Rossi ha chiuso 13esimo e Ciampalini 27esimo mentre nei 3000 metri a punti Margiotta è finito 40esimo. Tutti è tre sono poi finiti rispettivamente al 33esimo, 68esimo e 75esimo posto nella 1000 metri sprint. Sedicesimo posto poi a squadre nei 3000 metri americana. Tra le Allieve Femminili Bagnoli e Ciabrelli ha chiuso rispettivamente 51esima e 76esima la 3000 metri a punti, mentre nella 1000 sprint si sono classificate 92esima e 88esima.

Simone Cioni