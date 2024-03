"Hockey Empoli travolge il Gufi Parma: 18-0 al Pala Aramini nella 9ª giornata di Serie C nazionale"

Tutto facile per l’Hockey Empoli contro il fanalino di coda. Nella 9ª giornata del girone C di Serie C nazionale, infatti, i “Flying Donkeys“ hanno travolto 18-0 al Pala Aramini di Empoli il Gufi Parma. La prima frazione si è chiusa sul 5-0 per ’ciuchini volanti’ grazie al poker di Matteo Carboncini e al gol di Simonelli, ma è nella ripresa che i ragazzi di coach Stefano Carboncini hanno dilagato con altre 3 reti di Carboncini e una di Simonelli, oltre alla quaterna di Giorgetti, alla tripletta di Viti e ai centri di Pazzaglia e Rodio. L’Empoli si conferma quinto, salendo a 15 punti, a 4 lunghezze dalla seconda piazza del Bomporto.