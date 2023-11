Hockey, Forlì riparte dai giovani: "Obiettivo serie A in tre anni"

È iniziata con la vittoria per 5-2 sui Mammuth Roma il campionato della Libertas Hockey Forlì, che sabato scorso ha debuttato nella serie B inline 2023-24. Di Ballarin, che è partito con una doppietta, Bernardoni, Castagneri e Cimatti le prime 5 marcature in un campionato decisamente strano: sono appena 5 infatti le formazioni in cadetteria. Oltre ai Warpigs ci sono la Mc Control Vicenza, gli Snipers Tecnoalt Civitavecchia (rivali della 2ª giornata, stasera alle 20 in trasferta al PalaMercuri di Roma), la Spv Vecchia Viareggio e, appunto, i Mammuth capitolini.

"In estate ci sono state tante defezioni in tutti i campionati, a partire dalla serie A – spiega Roberto Rizzoli, direttore sportivo e allenatore della prima squadra biancazzurra –. Molte della B sono state ripescate in massima serie, così come chi doveva retrocedere". In totale quindi 20 giornate, con un girone all’italiana che vedrà una doppia andata e un doppio ritorno, con una formazione a giornata che, a turno, riposerà. "Al termine delle venti partite disputeremo i playoff – continua Rizzoli –: semifinali e finale promozione. La quinta classificata non si qualificherà agli spareggi e finirà il campionato in anticipo".

E la Libertas che si è mostrata ai nastri di partenza è un gruppo totalmente stravolto rispetto a quello della scorsa stagione. Addio, fra gli altri, a due pesi massimi come Sorrenti, capocannoniere della scorsa stagione con 17 gol e 11 assist, a Stricker (9 reti e 6 passaggi vincenti) e a Yahyaoui, che si è trasferito all’estero per lavoro. "Abbiamo completamente rinnovato il gruppo – continua il tecnico e ds –, ringiovanito la squadra e abbassato di molto l’età media. Abbiamo anche ridotto il numero di giocatori che vengono da fuori: anno scorso erano 6, quest’anno solo 4. E tutti da Modena". Sono rimasti a Forlì bomber Cimatti, Guerzoni e Mazzoni, assieme a Rossi che è tornato da Imola. Tutti gli altri sono giovani provenienti dall’Under 18, "che la scorsa stagione è arrivata alle finali nazionali di categoria".

La diretta conseguenza è un forte abbassarsi dell’età media. "Era abbondantemente sopra i 30 anni, ora è attorno ai 22-23". Tutto questo, nei piani dell’hockey forlivese, ha un obiettivo ben preciso: "Abbiamo lavorato soprattutto in ottica del prossimo triennio, dove vogliamo provare a tornare in serie A, facendo maturare i nostri ragazzi. Però già quest’anno vogliamo fare bene, cercando di centrare finali di Coppa Italia e playoff".

La concorrenza, però, è agguerrita. "In serie B è arrivato il Vicenza, che la scorsa stagione ha vinto lo scudetto. Ci piacerebbe arrivare sotto di loro, anche se sarà difficile. Sappiamo che dobbiamo lavorare, ci manca esperienza per gestire le partite, e ci alleneremo su quello". Nell’ottica di valorizzare i ragazzi, poi, c’è anche una formazione iscritta alla serie C, "per dar modo a tutti di giocare", conclude Rizzoli.