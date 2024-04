Hockey. Giornata da dimenticare a Cagliari per Bondeno

Brutta battuta d’arresto per l’HC Bondeno, che sabato scorso è uscito sconfitto dalla sfida in casa del Cus Cagliari.

Mister Pritoni deve fare ancora i conti con le precarie condizioni fisiche di Succi e Bosso, ma conta sulla grinta e determinazioni di Costanzelli, fortemente motivato in questa fase di stagione. Il primo quarto di gara è tutto di studio, con l’HC Bondeno che fatica a creare gioco su una superficie totalmente diversa da quella di casa e con un avversario ostico e

ben ordinato. Nel secondo quarto di gara gli ospiti vanno in vantaggio con un bel diagonale che

trafigge Nizzi. Dopo la pausa lunga Bondeno non riesce a creare occasioni e subisce il 2-0 su corner corto. Nel tentativo di rimonta, i corner corti conquistati non fruttano tiri in porta, per il campo che non permette un corretto passaggio da fondo. I matildei segnano il gol del 2-1, ma viene correttamente annullato per fallo di piede

precedente al tiro. Sul capovolgimento di fronte il Cus Cagliari mette a segno la terza rete. Ad inizio ultimo quarto di gioco è Valencia a trovare il gol del 3-1, ma ormai la partita è indirizzata e i padroni di casa segnano il quarto e quinto gol nei minuti

finali. Una brutta giornata per il team matildeo, che ha espresso poco gioco e poco agonismo ed è stato sopraffatto da un Cus Cagliari più concreto e volenteroso.