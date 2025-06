HOCKEY GIOVANILI. La Pumas conquista la medaglia di bronzo ai Campionati italiani Under 23

Alle finali nazionali di hockey medaglia di bronzo per la Pumas nella categoria Under 23. Dopo un girone dominato è arrivato il successo nei quarti nel derbyssimo contro l’Spv Viareggio 2-1. Sfortunata poi la semifinale contro il Breganze: 1-1 ai tempi regolamentari e poi sconfitta ai rigori. Nella finalina il successo contro il Giovinazzo per 2-1 (Pesavento, Cardella). "Sono soddisfatto comunque – assicura Mirko Bertolucci –perché il terzo posto ci dà comunque merito, perché i miei ragazzi, che vengono da un campionato di A2, hanno tenuto testa a due corazzate come Breganze e Valdagno". Formazione: Mechini, Pesavento, Cardella, Olivieri, Carrieri, Mora, Marchetti, Bigatti, Dal Torrione. Buona anche la performance dell’Spv. Dopo la sconfitta nel derby, ai quarti, il successo nella finale per il 5-6° posto contro il Castiglione (successo ai rigori dopo il 4-4 finale. Francesco Poletti 3, Cinquini). "Ci siamo presentati con la squadra più giovane del lotto – dice Alessandro Martini – ma ci siamo fatti valere". Formazione: Poletti Fi.,Poletti Fr., Cinquini, Bicicchi, Cortesi, Tomei, Biancucci, Corsi, Del Medico, Mascherpa. Passando alla Under 15, si è fermata ai quarti anche corsa dei ragazzini dell’Spv. Fatale la sconfitta ai rigori, dopo lo 0-0 finale, contro il Correggio. "Ottima esperienza – dice Massimo Mori – per i nostri ragazzini. Peccato che l’emotività ci abbia giocato un brutto tiro ai quarti". La formazione: Mutti, Tonelli, Cupido, Squeo, Triglia, Paolinelli, Galimberti, Barsacchi, Cinquini.

S. I.