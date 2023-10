Hockey: giovanili sconfitte nell’ultimo fine settimana. Bondeno, alti e bassi

Con la prima squadra in attesa dell’inizio del campionato indoor, che vedrà i ragazzi di mister Pritoni impegnati nella difesa del titolo di Campioni d’Italia conquistato appena nove mesi fa, sono le giovanili a prendersi la scena di una bella domenica di ottobre. Sul campo Giatti sono scese in campo le formazioni Under 21 e Under 14, mentre a Casale di Scodosia Mister Gualandi ha schierato tutto il settore promozionale. Nel primo incontro di giornata, la formazione Under21 è stata sconfitta 4-0 dal Cus

Padova. Con una formazione molto giovane, in cui i giocatori più esperti sono gli appena diciottenni Calzolari e Merighi, l’HC Bondeno ha comunque disputato una buona gara, in cui l’equilibrio è stato interrotto inizialmente solo da un paio di episodi “sfortunati”. Nel corso della gara il Cus Padova ha poi arrotondato sfruttando una

fisicità superiore quando la stanchezza ha preso il sopravvento. I giovani matildei

hanno dimostrato comunque un buon affiatamento e buona crescita. Ottima prova di Orsini e Severini, classe 2008, affiancati in difesa a Capitan Calzolari. Il prossimo appuntamento vedrà l’HC Bondeno scendere in campo sabato 28 ottobre a Bondeno, dove incrocerà i bastoni con il CSP San Giorgio. Appena terminato il match Under21, è stato il turno della Under14 guidata dalla

coppia Ghisellini – Calzolari. Due incontri consecutivi con l’HT Bologna, terminati entrambi con una sconfitta, ma che, grazie alla buona differenza reti, hanno proiettato i giovani matildei alla fase successiva del campionato, in cui lotteranno per un posto alle prossime finali nazionali. Il prossimo appuntamento per i giovani hockeisti sarà a Mori, domenica prossima, nel doppio incontro contro i forti padroni di casa dell’UHC Adige.