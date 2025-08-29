Hockey Gli Europei under 19. Partenza in salita per gli azzurrini

No, non è stato un bell’inizio sotto il profilo dei risultati, ma l’ambizione di arrivare alle semifinali, obiettivo minimo dichiarato, resta ancora vivo. I 54^ Campionati Europei di Hockey su pista e riservati alla categoria Under 19, in svolgimento al PalaBarsacchi di Viareggio, sono iniziati in salita per gli Azzurrini guidati da Pierluigi ‘Gigio’ Bresciani. Impegnati nel girone A, quello con le squadre favorite come da prassi e nonostante il tifo a favore, per Filippo Poletti (Spv Viareggio) e Giuseppe Olivieri (Pumas Ancora Viareggio) e compagni sono maturate finora 3 sconfitte in altrettanti incontri.

Perso l’incontro inaugurale contro la Spagna 2-3 nonostante una buonissima prestazione ed anche il momentaneo 2-1 a favore, grazie ai centri di Crocco e Maggi (per le Furie Rosse: Andreu, Gabarrò, Zanon), è stata soprattutto il seguente ko contro la Francia per 4-1 (di Tognetti il momentaneo 1-1; per i Galletti: Garro, Louchart 2 e Gauchert) a mettere ulteriori pressioni. Infine la nuova sconfitta contro il fortissimo Portogallo per 7-4, nonostante un iniziale 2-1 a favore (Tognetti, Monticelli 2 e Maggi; Santos 2, Duarte 2, Lopes, Silva e Preciso). "Dobbiamo migliorare - riconosce Bresciani -, ma di negativo ho visto solo la prestazione contro la Francia, in cui siamo scesi in pista troppo svagati, come convinti di esser troppo superiori. Contro Spagna e Portogallo, invece, ho visto una squadra viva, con la giusta gamba e che ha perso solo per distrazioni".

Altri risultati: Girone A: Portogallo-Francia 11-0; Portogallo-Spagna 4-2; Spagna-Francia 9-1. Girone B: Svizzera-Inghilterra 6-3; Inghilterra-Germania 2-2; Svizzera-Germania 3-1.

Sergio Iacopetti