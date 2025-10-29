Hockey. Goleada al ’Giatti’ in Coppa: l’Hockey Bondeno travolge il Csp San Giorgio

Nella giornata di sabato 25 ottobre è andata in scena la penultima giornata del girone B di Coppa Italia, dove l’HC Bondeno ha fronteggiato la formazione del CSP San Giorgio.

L’HC Bondeno scende in campo con Severini tra i pali e qualche novità come Alessandro Bergamini e Isaac Merighi a centrocampo. L’incontro parte bene per i padroni di casa, che macinano gioco e trovano spesso Succi in avanti. Su una di queste azioni è proprio il capitano bondenese a colpire prima il palo e poi sull’azione successiva ad infilare un velenoso rovescio alle spalle del portiere.

Dopo l’intervallo breve è ancora Succi a raccogliere palla sul fondo e a mettere in mezzo un cross al bacio per il bastone di Tommaso Borgatti, che trova la prima gioia con i grandi dopo una azione bellissima. Poco dopo l’attacco bondenese conquista un corner corto che viene successivamente ribadito in fondo all’asse da Hussain con un potente drive che porta sul 3-0 il parziale all’intervallo. Il San Giorgio non crea particolari pericoli grazie alla buona organizzazione della difesa comandata da Severini. Dopo la pausa lunga è il turno di Merighi di trovare il suo primo gol in Coppa Italia dopo una discesa potente che lo vede scaraventare un drive sul primo palo.

Nell’ultimo quarto torna tra i pali Calzolari, al ritorno dall’infortunio. L’HC Bondeno ha l’occasione per centrare la manita prima con Panicali, che manca di pochissimo la deviazione vincente, e poi con Lago che colpisce il palo. Buona prova dell’HC Bondeno, che torna alla vittoria dopo il pareggio della scorsa giornata. Successo che però purtroppo risulta inutile ai fini della classifica.