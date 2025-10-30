Hockey, il commento dei tecnici dopo il derby. Crudeli: "Dominato per lunghi tratti». De Gerone: "Dobbiamo fare molto meglio»

C’è gioia e gioia. C’è quella piena e c’è quella abbozzata. Ecco a fine derby è più quest’ultima che traspare dagli spogliatoi di Forte e Cgc. "Abbiamo festeggiato, è giusto e normale, ma se c’era una squadra che può, deve, recriminare qualcosa siamo noi – premette Roberto Crudeli – "La rete nel finale è solo il giusto premio a una prestazione super, nella quale abbiamo dominato il Cgc per lunghi tratti della partita. I ragazzi sono giovani, ma hanno voglia di crescere e stanno assorbendo i concetti che chiedo. Sono felice". È una felicità ancora più abbozzata quella di Mirco De Gerone, che di questo derby salva giusto il punto guadagnato, oltre all’affetto del suo ex pubblico. "Innanzitutto ringrazio per la sportività il pubblico del Forte – dice –. Sulla partita dico che voglio rendere onore ai rossoblù, che hanno giocato una partita gagliarda e coraggiosa, sicuramente più della nostra. Avevamo in mente di fare una partita più ragionata, con maggior gestione della partita, ci siamo riusciti solo in parte". Poi il tecnico veneto fa autocritica: "Non pensiamo alla classifica e ai punti conquistati. Voglio essere onesto con tutti: in questo momento siamo ancora troppo meccanici, talvolta impauriti e io ne sono il responsabile. Dobbiamo continuare a lavorare sodo per migliorare il prima possibile. Possiamo e dobbiamo, fare molto meglio". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il direttore sportivo bianconero Nicola Palagi: "Il pareggio del Forte è meritato, anche se dispiace per come sia finita. Dobbiamo lavorare".

Sergio Iacopetti